Курс гривні до євро ослаб до 33,44 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 20 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,26 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,44 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 19 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,26 (19 листопада - 28,13);

100 EUR - 33,44 (19 листопада - 33,36).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,29/28,31 грн/дол., до євро - на рівні 33,48/33,50 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій