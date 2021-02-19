Національний банк України на понеділок, 22 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,78 грн/євро, тобто гривня ослабла на 13 копійок порівняно з попереднім показником.
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Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 19 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2784,68 (19 лютого - 2784,61)
100 EUR – 3377,68 (19 лютого - 3364,78)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,83/27,85 грн/дол., до євро - на рівні 33,77/33,79 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на п'ятницю, 19 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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