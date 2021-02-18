Курс долара ослаб до 27,85 гривні, тоді як курс євро зміцнився до 33,65 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 19 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 33,65 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2784,61 (18 лютого – 2790,38)

100 EUR – 3364,78 (18 лютого – 3364,22)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,83/27,85 гривні/долар, до євро – на рівні 33,62/33,63 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 18 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій