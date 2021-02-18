Національний банк України на п'ятницю, 19 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 33,65 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2784,61 (18 лютого – 2790,38)
100 EUR – 3364,78 (18 лютого – 3364,22)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,83/27,85 гривні/долар, до євро – на рівні 33,62/33,63 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на четвер, 18 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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