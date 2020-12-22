Курс долара виріс до 28,25 гривні, а курс євро - до 34,57 гривні.

Національний банк України на середу, 23 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,25 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожМіжнародні резерви України перевищили $28 мільярдівЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,57 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 39 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2825,13 (22 грудня – 2803,91)

100 EUR – 3456,69 (22 грудня – 3418,11)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16: 00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,40/28,42 гривні/долар, до євро – на рівні 34,73/34,76 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 22 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,04 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій