Курс гривні до євро ослаб до 34,18 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 22 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,04 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,18 грн/євро, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 22 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,04 (21 грудня - 27,82)

100 EUR - 34,18 (21 грудня - 34,10)

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 22 грудня, ослаб на 20 копійок - до 28,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро українська валюта ослабла на 18 копійок - до 34,53 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна по курсу 28,05 грн за долар, євро - 34,00 грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,15/28,17 грн/дол., до євро - на рівні 34,24/34,27 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 грн / дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій