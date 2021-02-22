Курс долара зріс до 27,93 гривні, а курс євро - до 33,89 гривні.

Національний банк України на вівторок, 23 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,89 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2793,04 (22 лютого – 2784,68)

100 EUR – 3388,66 (22 лютого – 3377,68)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,88/27,91 гривні/долар, до євро – на рівні 33,87/33,90 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 22 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Автор: Катерина Жирій