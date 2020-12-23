Курс гривні до євро ослаб до 34,62 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 24 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,46 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,62 грн/євро, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 24 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,46 (23 грудня - 28,25)

100 EUR - 34,62 (23 грудня - 34,56)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,47/28,49 грн/дол., до євро - на рівні 34,65/34,68 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 23 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,25 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій