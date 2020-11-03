Курс долара зріс до 28,58 гривні, а курс євро - до 33,29 гривні.

Національний банк України на сьогодні, 3 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,58 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 33,29 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 3 листопада, ослаб на 11 копійок – до 28,75 гривні/долар.

Як передає кореспондент УНІАН, стосовно євро українська валюта ослабла на 5 копійок – до 33,50 гривні/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,51 гривні за долар, євро – 33,10 гривні за євро.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 3 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2858,27 (2 листопада – 2845,07)

100 EUR – 3329,17 (2 листопада – 3324,75)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України вчора, 2 листопада, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,61/28,62 гривні/долар, до євро – на рівні 33,31/33,32 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вчора, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,45 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій