Продати долар можна в середньому за курсом 39,25 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 8 травня, знизився на 2 копійки – до 39,75 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,25 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 39,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 1 копійку і складає 42,87 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 8 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Готівковий курс долара в Україні поточного тижня до 10 травня коливатиметься в межах діапазону 39,60 - 40,30 грн/дол., прогнозує директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

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