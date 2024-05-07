Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 8 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,29/39,32 грн/дол., євро – 42,31/42,33 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 7 травня, знизився на 5 копійок і становить 39,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 7 травня, знизився на 8 копійок – до 39,77 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,30 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро, курс продажу євро – 42,30 грн.

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