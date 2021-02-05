Курс гривні до євро зміцнився до 33,28 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 8 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,77 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,28 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 8 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2777,11 (5 лютого - 2788,85)

100 EUR - 3328,23 (5 лютого - 3345,09)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,74/27,76 грн/дол., до євро - на рівні 33,25/33,27 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 5 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,89 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій