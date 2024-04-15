Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 16 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,57 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,16 грн/євро, тобто гривня послабилася на 19 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,59/39,61 грн/дол., євро – 42,18/42,19 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні після вихідних не змінився і складає 42,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 15 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,55 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, знизився на 5 копійок і складає 42,85 гривні за євро.

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