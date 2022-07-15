Курс гривні до євро сьогодні становить 37,70 грн/євро.

Курс гривні на готівковий долар в "Приватбанку" сьогодні зміцнився на 20 копійок – до 37,60 грн / дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня подорожчала на 30 копійок до – 38 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн за дол., євро – 36,50 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,36 грн, а на єврові – 36,36 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Станом на 15 липня 2022 курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 37,75 грн/дол.

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