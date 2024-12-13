Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, а євро - 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 13 грудня, не змінився і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, а євро - за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю становить 41,84 грн.

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Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок - до 44,05 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн за долар, що на 7 копійок нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 13 копійок і складає 44,17 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 13 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

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