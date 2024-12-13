Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 13 грудня, знизився на 9 копійок і в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., що на 7 копійок нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 13 копійок і складає 44,17 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 13 грудня, складає 100 337,50 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 193 613,92 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 13 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня коридори валютних змін складатимуть 41,4-41,8 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро на міжбанку і 41,5-42 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро на готівковому ринку.

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