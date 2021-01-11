Це в першу чергу пов'язано зі зростанням цін на зерно і сталь, що становлять основу українського експорту.

Курс долара в Україні за перші три місяці цього року знизиться з 28,4 до 27,6 гривні/долар, подолавши психологічну позначку у 28 гривень за долар.

Читайте такожНовий рік не зміг підняти курс гривніПро це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на прогноз Reuters.

"Це в першу чергу пов'язано з ситуацією на зовнішніх товарних ринках, в тому числі зі зростанням цін на зерно і сталь, і як наслідок збільшення валютної виручки", – пояснив Олександр Піднебінний з ОТП Банку.

Крім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна прийняла антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в рамках операції на 5 мільярдів доларів.

"Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки припливу іноземної валюти від експорту і відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – йдеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Ставлення іноземців до українського боргу почало поліпшуватися в кінці грудня після відновлення переговорів за кредитами МВФ.

"Ставки поступово зростають, і глобальний інтерес до ризикованих активів зростає на тлі очікувань відновлення зростання світової економіки у 2021 році", – сказав Сергій Колодій з "Аваль".

Аналітик прогнозує, що економіка України зросте на 4,0% у 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% у 2020 році. Інфляція повинна залишатися відносно помірною на рівні 6,1% в порівнянні з 5,0%, очікуваними у 2020 році.

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Автор: УНІАН