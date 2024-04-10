Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,75 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 39,22 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 18 копійок і становить 42,92 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 2 копійки – до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,78 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 10 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,99 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Вас також можуть зацікавити новини: