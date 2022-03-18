Відтепер до цих країн дозволено ввозити не більше 60 євро одну людину.

Литовська митниця обмежила суму готівки у євро, яку можна вивезти до Білорусі для особистих потреб.

Про це повідомляє видання delfi.lt.

Ті, хто їде до Білорусі чи Росії через литовський кордон, можуть везти не більше 60 євро готівкою на людину.

Така ж сума передбачена і для працівників компаній, наприклад, для водіїв. При виявленні більшої суми готівки у євро людині відмовлять у перетині кордону.

Виняток зробили лише для дипломатичних відомств та консульських відділів чи міжнародних організацій у Білорусі та Росії. Йдеться про тих, хто за міжнародним правом користується імунітетом.

Раніше Європейський Союз заборонив постачати в Російську Федерацію євробанкноти.

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