Бізнес підтвердив, що готовий стабільно і безперебійно забезпечувати внутрішній ринок продовольством в необхідних обсягах.

Український бізнес і Кабінет Міністрів України досягли домовленості щодо стабілізації цін на соціально значущі товари.

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Про це передає Європейська Бізнес Асоціація на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що 22 квітня 2020 року Кабмін прийняв постанову "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, які мають важливу соціальну значимість, товари протиепідемічного призначення" №341.

У березні 2021 року на виконання доручення президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з метою недопущення значних цінових коливань на ринках продовольчих товарів, що мають соціальну значимість, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело низку консультацій з асоціаціями виробників і роздрібних мереж, що працюють на цих ринках.

"Розуміючи необхідність стабілізації цінової ситуації на основних ринках, підприємці запевнили, що вони будуть вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію цін продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість", - сказано в повідомленні.

При цьому, бізнес підтвердив, що готовий стабільно і безперебійно забезпечувати внутрішній ринок продовольством в необхідних обсягах.

Довідка УНІАН

Постановою КМУ №341 від 22 квітня 2020 року встановлено наступний перелік продовольчих товарів, що мають соціальну значимість: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5 % (в плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5%.

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Автор: Богдан Слуцький