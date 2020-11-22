У Кабміні вже розглядають можливість запровадження жорсткого карантину.

Підтримка підприємців у разі введення в Україні локдауну може обійтися бюджету в 20 мільярдів гривень.

Таку думку висловив екс-заступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі каналу "Україна 24".

Читайте такожПовний локдаун в Україні: прогноз найгіршого сценарію

"Дуже приблизно, в місяць така підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун - це близько 20 млрд грн. Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії та зарплати", - пояснив він.

Кухта назвав єдиним виходом із ситуації швидке розблокування програми МВФ і отримання фінансування від нього.

"Але там час йде не на дні, а на години, і, здається, цей час втрачено. До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а враховуючи, що світові ринки сплять, то і січень, швидше за все, втратимо", - уклав він.

Локдаун в Україні: що відомо

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 Грудня або з 20-25 грудня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків covid-19 перевищить 30 тисяч.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до жорсткого карантину дійсно ведеться, однак дату введення локдауну не уточнив.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован