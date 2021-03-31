На продуктах харчування нині економлять 44% опитуваних, на одязі та відпочинку - одразу 49% опитаних.

За час на карантині українці були вимушені скоротити витрати на продукти харчування майже удвічі.

Читайте такожУдар коронавірусу по сімейному бюджету відчули 70% українців - ЮНІСЕФПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані нещодавнього соцопитування R&B Group.

Експерти зазначають, що причина такого скорочення - пандемія коронавірусу.

"На продуктах харчування нині економлять 44% опитаних. Третина українців стала рідше купувати дорогі речі, а кожен четвертий довго наважується, аби придбати предмет розкоші", - йдеться у повідомленні.

Оптимізація торкнулась витрат на одяг та відпочинок. Так, 49% опитаних обновляють гардероб економніше, а половина українців планують бюджетний відпочинок.

"Слід зауважити, що не економлять українці лише на освіті. У цій сфері скоротили свої витрати лише 7% опитаних. До слова, лише 5% українців не торкнулася коронавірусна криза", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8%, хоча на початку січня перспективи відновлення оцінювали у 3%.

Помірне відновлення економіки України у 2021 році в СБ пояснюють високою невизначеністю, пов'язаною з темпами вакцинації проти COVID-19 та економічною політикою щодо покращення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності.

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Автор: Ганна Нагорна