Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

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Про це сказано в економічному огляді Світового банку.

"Очікується, що відновлення економіки України у 2021 році буде помірним, враховуючи високу невизначеність, пов'язану з темпами вакцинації населення проти COVID-19, і напрямком економічної політики щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стійкості. Прогноз зростання ВВП на 3,8% базується на позитивних трендах в сільському господарстві та переробній промисловості й враховує можливість подальших тимчасових локдаунів в першій половині 2021 року через затримки з вакцинацією", - сказано в повідомленні.

Вплив коронавірусу

Зазначається, що при передбачуваному раніше скороченні ВВП на 4,5% у 2020 році, економічний вплив COVID-19 в Україні був меншим, ніж у більшості інших країн. Тим не менш, пандемія завдала великої шкоди домашнім господарствам і послабила готовність уряду проводити важливі реформи.

Діра в бюджеті

Згідно з оглядом, в бюджеті на 2021 рік запланований дефіцит в 5,4%. Підвищення мінімальної заробітної плати призведе до збільшення фонду заробітної плати населення до більш ніж 11% ВВП і створить додатковий тиск на дисбаланс поточного рахунку та інфляцію. Як підкреслили у Світовому банку, для зниження інфляційного тиску в середньостроковій перспективі необхідна обачна податково-бюджетна політика.

"Прискорення темпів реформ є ключем до прискорення економічного зростання і скорочення бідності у 2022 і 2023 роках", - сказано в огляді.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберігає прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на 4,6%.

За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) у 2020 році скоротився на 4% в порівнянні з показником 2019 року.

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Автор: Катерина Жирій