Наступного року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4,6%.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозує падіння ВВП за підсумками 2020 року на 5%, в той час як попередній прогноз був на рівні 4,8%.

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Про це повідомив міністр економрозвитку Ігор Петрашко в ході онлайн-конференції.

"За підсумками 10 місяців 2020 року падіння ВВП становить 5,2%. В принципі, ми вкладаємося в цифри, заплановані на цей рік... Швидше за все, за підсумками року ВВП впаде на 5% замість раніше очікуваних 4,8%", - сказав він.

Міністр зазначив, що, попри відхилення від попереднього прогнозу, це все ж дуже близько до прогнозованих показників.

"Ми все ще очікуємо можливості падіння ВВП на 4,8%, що буде залежати від того, чи буде введений локдаун", - сказав він.

Також Петрашко повідомив, що Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4,6% в 2021 році.

"Багато хто говорить, що це досить висока цифра, що не було такого зростання багато років, але ми віримо, що ці цифри досяжні та можливі. Поточна динаміка третього і четвертого кварталів разом з ефективним управлінням допоможе нам досягти таких прогнозованих показників у 2021 році", - сказав міністр.

Що цьому передувало

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками дев'яти місяців 2020 року сповільнилося до 5,5% після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України в 2020 році на рівні 7,2%.

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Автор: Катерина Жирій