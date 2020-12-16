Кошти отримані в результаті розміщення семи пакетів облігацій у гривні, одного - в доларах і одного - в євро.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 51,439 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу семи пакетів гривневих облігацій на суму 4,23 млрд грн, 10,13 млрд грн, 11,35 млрд грн, 6,73 млрд грн, 3,83 млрд грн, 2,77 млрд грн і 3,06 млрд грн терміном обігу 77, 182, 217, 315, 511, 1050 і 1533 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10%, 10,5%, 10,75%, 11,56%, 11,7%, 11,98% і 12,18% річних.

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Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 266,1 млн дол. терміном обігу 309 днів, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,8%. Кошти в євро отримані в результаті продажу облігацій на суму 56,67 млн євро терміном обігу 323 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,5%.

Ринок запозичень

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.

Міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за січень-листопад 2020 року залучило до державного бюджету 171,1 млрд грн, 2,9 млрд дол. і 788 млн євро.

Мінфін на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня залучив до державного бюджету 15,962 млрд грн.

10 грудня 2020 року заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив про те, що потреба уряду у фінансуванні бюджетного дефіциту наприкінці року призвела до зростання ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Станом на 11 грудня обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня збільшився на 2,4%, або на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький