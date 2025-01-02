За останні два роки польська "мінімалка" зросла на третину.

Мінімальна зарплата у Польщі вшестеро перевищила українську. Як повідомляє Polskie Radio, з 1 січня, працюючи повний день, працівник у Польщі тепер має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць.

Зазначається, що з січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.

Повідомляється, що мінімальна заробітна плата в Польщі зростає щопівроку. Для розуміння, на початок 2023 року вона становила 3490 злотих і за ці два роки зросла на 1176 злотих, тобто на третину.

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Варто зауважити, що мінімальна зарплата в Україні сьогодні складає 8 тисяч гривень, тобто близько 190 доларів. Це у 5,89 рази менше, ніж у Польщі.

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Як писав УНІАН, минулого року імпорт до України зріс на 8,6% і склав 69 млрд доларів. Заступник міністра економіки і торгівлі Тарас Качка зазначив, що зокрема на 333% зріс імпорт електроенергії, на 103% імпорт акумуляторів, на 77% імпорт безпілотних літальних апаратів.

Разом з тим значно зріс і український експорт – одразу на 15%. Щоправда, в абсолютних цифрах він все ще відстає від обсягів імпорту і складає 41,6 млрд доларів. Через відкриття навігації в портах в лідери за обсягами експорту вийшла залізна руда. У порівнянні з позаминулим роком зростання склало 89%.

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