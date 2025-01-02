Загальний обсяг імпорту з КНР до Україні виявився на 37,4% більше, ніж у 2023 році.

Минулого року імпорт до України зріс на 8,6%, до 69 млрд доларів. Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка.

"‎Причини стають зрозумілими, коли бачиш 333% зростання імпорту електроенергії ($669 млн), 103% зростання по акумуляторах ($950 млн) та 108% по трансформаторах ($596 млн)", - зазначив посадовець.

Качка додав, що зростання імпорту безпілотних літальних апаратів склало 77%, досягнувши 1,2 млрд доларів. Лідерами імпорту виступають нафтопродукти – тут показники склали 6,8 млрд доларів.

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Іншою великою категорією стали товари, які так чи інакше пов’язані з війною і обороною (4,5 млрд доларів):

"Так що енергетичні виклики і оборона - основні драйвери імпорту".

Качка уточнив, що у минулому році скоротилася торгівля з Польщею - у 2024-му наша країна імпортувала з неї на 6,8% менше, ніж у 2023 році.

Втім, навіть попри таке скорочення Польща і надалі виступала лідером по поставках товарів з Євросоюзу. З 34,3 млрд доларів всього імпорту з ЄС на неї прийшлося 6,8 млрд доларів. Окрім того, скоротилася торгівля з Туреччиною - падіння імпорту склало 13,5%.

При цьому суттєво зростає імпорт з КНР - загальний обсяг імпорту склав 14,3 млрд доларів. Це на 37,4% більше, ніж у 2023 році.

За словами Качки, торгівля з КНР може зазнати докорінних змін через можливі обмеження з боку нової американської адміністрації. Це стосується, зокрема, тарифних ставок у Світовій організації торгівлі.

Український експорт - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у 2024-му український експорт значно збільшився. Так, за словами Тараса Качки, у минулому році Україна експортувала товарів на суму 41,6 млрд доларів.

У порівнянні з 2023 роком зростання склало 15%. Серед основних категорій опинилась залізна руда. Тут показники склали 33,6 млн т - це майже на 90% більше, ніж у 2023 році.

Також Україна демонструє гарні показники у легкій промисловості. Наприклад, експорт костюмів, комплектів, піджаків, штанів, комбінезонів для чоловіків виявився на 646% більший, ніж у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що митниця розкрила головних торговельних партнерів України. Так, найбільше з нашої країни експортують продовольчі товари, метали та устаткування.

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