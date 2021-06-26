В Україні з 1 липня прожитковий мінімум найнижчої категорії становитиме 1 854 грн.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
«Я завжди орієнтуюся на категорію з найменшим рівнем. Це на непрацездатних, пенсіонерів. Тому що від нього залежні всі доплати, які ми зараз будемо перераховувати, пенсії…", - зазначила міністр.
Читайте такожНова стара реформа. Як Кабмін планує змінювати прожитковий мінімумВона нагадала, що у цьому році зробили вже декілька підвищень. "1 січня, коли піднімалася мінімальна зарплата. Ми зробили у березні індексацію для 8 млн людей. В липні будемо перераховувати прожитковий для людей у кого доплати, надбавки (шахтарські, дітям війни). Там є багато різних надбавок, доплат до пенсій, які розраховуються від прожиткового. І також підвищуються пенсії деяким категоріям пенсіонерів", – пояснила Лазебна.
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