Пекін не став проводити агресивну девальвацію своєї валюти.

Китай послабив юань по відношенню майже до всіх основних валют. Пекін ухвалив рішення на тлі поглиблення торговельної війни зі США, що загрожує економіці, яка й без того хитається.

Видання Bloomberg пише, що 10 квітня курс юаня щодо долара впав до рівня, який востаннє спостерігався під час світової фінансової кризи, але після зустрічі вищих керівників Китаю з питань стимулювання економіки цей крок було послаблено. Юань також упав до 15-місячного мінімуму щодо кошика валют торгових партнерів.

Народний банк Китаю вшосте поспіль послабив облікову ставку, що сигналізує про бажання Пекіна поступово послабити валюту, щоб підтримати експорт. Фіксована ставка обмежує торгівлю юанем у діапазоні 2%.

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Китай може переключити свою увагу на експорт товарів іншим торговельним партнерам, оскільки торговельна війна зі США не припиняється.

Пекін не став проводити агресивну девальвацію валюти, оскільки різке ослаблення юаня пов'язане з високими витратами, незважаючи на потенційну підтримку експорту. Це може підірвати довіру до китайських активів і ще більше розпалити США.

Трамп уже звинуватив Китай у маніпулюванні валютою, щоб компенсувати мита, а міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Китай найгіршим порушником у міжнародній торговельній системі та заявив, що Пекін не повинен девальвувати свою валюту на тлі мит.

"Значне зниження курсу юаня буде надто тривожним для ринків і торговельних партнерів Китаю, і ми не вважаємо такий результат імовірним", - говорить Вей Лян Чанг, стратег DBS Bank Ltd. "Китай може зіткнутися з необхідністю підтримувати хороші відносини з торговими партнерами на тлі дедалі більш фрагментованої глобальної торговельної системи".

Мита Трампа щодо Китаю - останні новини

9 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн. У цей період для них діятиме мито в 10%. Винятком став Китай. За словами Трампа, мита для Пекіна збільшаться зі 104% до 125%.

Видання WSJ пише, що американський лідер сподівається, що зможе змусити Пекін піти на угоду, але поки мало ознак того, що китайський лідер Сі Цзіньпін готовий поступитися.

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