На Єврозону чекають нові потрясіння: МВФ погіршив прогноз на 2026 рік, – Reuters

Це вже друге погіршення оцінки з початку року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знову погіршив прогноз щодо економіки єврозони, пояснивши це наслідками війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка вже чинить тиск на енергетичні ринки та посилює глобальну невизначеність, повідомляє Reuters.

Згідно з доповіддю фонду, представленою міністрам фінансів країн єврозони 11 червня, зростання економіки валютного блоку у 2026 році становитиме 0,9% замість прогнозованих раніше 1,1%. Одночасно МВФ підвищив прогноз інфляції з 2,6% до 2,8%.

При цьому це вже друге погіршення оцінки з початку року. У квітні МВФ вже переглядав прогноз у бік зниження порівняно з січневими очікуваннями.

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У фонді зазначають, що після періоду, коли економіка єврозони зростала відповідно до свого потенціалу, а інфляція наближалася до цільових показників, перспективи помітно погіршилися.

"Перспективи єврозони погіршилися", – йдеться у доповіді МВФ, де війна на Близькому Сході названа "значним, але тимчасовим негативним шоком пропозиції".

Енергетична криза може погіршити ситуацію

У МВФ попереджають, що наслідки можуть виявитися набагато серйознішими, якщо зростання цін на енергоносії збережеться надовго.

"Більш тривалий енергетичний шок може ще сильніше прискорити інфляцію та інфляційні очікування, тоді як зниження довіри або фінансовий стрес здатні послабити попит", – зазначається в документі.

Серед основних загроз для економіки єврозони фонд виділяє:

можливу подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході;

затримки з відновленням енергетичної інфраструктури;

посилення бойових дій в Україні;

нові зміни у світовій торговельній політиці.

ЄЦБ може продовжити підвищувати ставки

МВФ також вважає ймовірним подальше жорсткування грошово-кредитної політики в Європі.

У четвер Європейський центральний банк вперше майже за три роки підвищив процентні ставки. За оцінкою фонду, протягом 2026 року ЄЦБ може додатково збільшити їх ще на 50 базисних пунктів. За умови збереження інфляційного тиску не виключається і третє підвищення.

Урядам радять відмовитися від масових компенсацій

Окремо МВФ застеріг європейські уряди від широких програм підтримки населення у відповідь на зростання цін на енергоносії.

За даними фонду, до травня 2026 року країни ЄС вже вжили заходів допомоги, обсяг яких становить близько 0,1% сукупного ВВП Євросоюзу.

Однак експерти вважають, що навіть такі відносно невеликі програми частково знижують стимули до енергозбереження.

"Широкомасштабна бюджетна підтримка не виправдана", – підкреслюють у МВФ.

Натомість фонд рекомендує використовувати адресні заходи, спрямовані виключно на захист найбільш вразливих домогосподарств.

Співпраця МВФ з Україною

Зазначимо, раніше видання Reuters повідомило, що Україна має ухвалити закон про оподаткування посилок з-за кордону для забезпечення виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. МВФ наполягає на розширенні податкової бази України. Якщо програма МВФ зірветься, Україна не зможе отримувати фінансування від Європейської комісії.

Також директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер похвалив НБУ за боротьбу з інфляцією в умовах війни, назвавши його роботу "хорошою", хоча Нацбанк стикався з набагато серйознішими та частішими шоками пропозиції, ніж будь-який інший центральний банк у своїй групі.

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