Інакше грошей не буде: Reuters назвав ключову вимогу МВФ для продовження виплат Україні

Запровадження ПДВ на посилки планується не раніше 2027 року.

Україна має ухвалити закон про оподаткування посилок із-за кордону для забезпечення виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це пише Reuters, з посиланням на джерела.

"Посилки зараз стали одним із ключових питань. Без ухвалення цього закону перегляду може не бути, що матиме негативні наслідки", – зазначило джерело.

Фонд наполягає на розширенні податкової бази України. Якщо програма МВФ зірветься, Україна не зможе отримувати фінансування від Європейської комісії.

Наразі посилки з товарами вартістю до 150 євро в Україні не оподатковуються ПДВ. Запровадження такого податку могло б приносити близько 10 млрд грн щорічно, повідомило Міністерство фінансів. Також передбачено, що некомерційні посилки вартістю до 45 євро оподатковуватися не будуть. Запровадження ПДВ не планується раніше 2027 року.

Відповідний законопроєкт уже подано до парламенту, однак його не розглядали через брак підтримки серед депутатів.

Раніше парламент також відмовлявся ухвалювати низку законів, необхідних для міжнародного фінансування, зокрема пропозицію щодо запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців – одного з маяків МВФ. Частина депутатів заявила, що не підтримує ці непопулярні заходи, через що уряд повернувся до переговорів із Фондом.

Після консультацій із представниками МВФ у Вашингтоні в середині квітня прем’єрк-міністерка Юлія Свириденко заявила, що запровадження цього податку вважається "неконструктивним", і Україна шукатиме альтернативи.

"Питання складне для ухвалення у 2026 році й може бути відкладене на пізніший термін", – зазначило джерело, додавши, що переговори тривають.

Співпраця з МВФ – останні новини

26 лютого Рада директорів МВФ затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки.

За умовами нової програми, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ. Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

Українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження податку на додану вартість (ПДВ) для ФОПів.

