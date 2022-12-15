Йдеться про порушення термінів та обсягу постачання нафтопродуктів та обладнання на потреби ЗСУ, а також про невиконання першого етапу дослідно-конструкторської роботи з держконтракту.

Минулого тижня суди ухвалили рішення про стягнення з постачальників-порушників на користь Міністерства оборони 6,5 млн грн за неналежне виконання договірних зобов'язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра оборони України Ганна Маляр, зазначивши при цьому, що для фронту вкрай важливо вчасно отримувати всі види послуг, які забезпечує Міноборони.

"Зокрема, минулого тижня були ухвалені судами України рішення на користь нашого відомства щодо стягнення коштів з постачальників-порушників - 6,5 млн грн попередньої оплати, штрафних санкцій за неналежне виконання договірних зобов'язань. Йдеться, наприклад, про порушення строків та обсягу постачання нафтопродуктів на потреби ЗСУ, про порушення строків постачання обладнання для потреб ЗСУ, про невиконання першого етапу дослідно-конструкторської роботи за державним контрактом", - сказала Маляр.

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Вона запевнила, що на сьогодні всі постачальники товарів і послуг для ЗСУ "під пильним контролем" Міністерства оборони здійснюють свої зобов'язання. Як тільки вони їх порушують, відомство звертається до судів.

Війна в Україні:

У квітні 2022 року Кабмін збільшив резервний фонд для потреб ЗСУ.

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