Автомобілі будуть використовуватися для перевезення поранених.

У Хмельницькій області на потреби Збройних сил України передали 19 автомобілів зі штрафного майданчика, які були вилучені у нетверезих водіїв.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram-каналі.

"Відправили ЗСУ 19 автомобілів, які забрали зі штрафмайданчика, забрали у людей, які сіли за кермо нетверезими. 19 хетчбеків, якими можна буде перевозити поранених", - розповів він.

Гамалій додав, що парадокс у тому, що машини, які могли "заподіяти шкоду комусь, тепер будуть рятувати життя".

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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