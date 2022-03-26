Також вдалося завезти близько 160 тонн допомоги.

В Луганській області евакуювали близько 600 громадян.

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у соціальній мережі Facebook.

За його словами, "режим тиші" сьогодні погодили з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Гірської громади.

"У підсумку вдалося вивезти 100 осіб автобусами + 40 власним транспортом з Рубіжного, з Сєвєродонецька - 70, Лисичанська - 150", - заявив Гайдай.

"Попасна довго чекала гумкоридор, і ось нарешті вже в безпеці 50 попаснян", - додав він.

Також вдалося вивезти 104 людини з гірської громади (зокрема з Нижнього, Тошківки та Новотошківського).

"Дійсно перемога, що нам вдалося вивезти всіх з інтернату в смт Нижнє - більше там немає нікого - всі в безпеці", - додав він. Також вдалося організувати евакуацію 52 осіб з Кремінної.

"Люди в поїзді на Донеччину, деяких відразу автобусами відправили до Донецької залізниці - далі захід країни", - повідомив Гайдай.

Крім того, сьогодні вдалося завезти близько 160 тонн гуманітарки: продукти, ліки, засоби гігієни.

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