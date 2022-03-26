Зараз основні зусилля українських сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні Миколаєва.

Російські окупаційні війська готують переміщення підрозділів Східного військового округу Російської Федерації в Україну.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ, яка оприлюднена у соціальній мережі Facebook, станом на 12.00.

"Противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави, завдання якої залишаються не виконаними. Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України", - йдеться у повідомленні.

При цьому, основні зусилля Сил оборони України зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.

Наразі на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил республіки Білорусь на полігони.

Також на Поліському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не здійснює.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Ворог зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат та відступив на окремих напрямках.

Водночас на Слобожанському напрямку ворог утримує раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування та нарощування угруповання військ з метою здійснення наступу на окремих напрямках. Продовжує ведення обстрілів міста Харків.

Окрім того, на Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу, при спробах просунутись вперед успіху не мав, зазнав втрат. Продовжував спроби штурму міста Маріуполь, наносив авіаційні удари та здійснював артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Намагався здійснити просування з метою зайняття центральної частини міста.

"Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Авдіївському напрямку проводив штурмові дії та намагався розвинути наступ в напрямку населеного пункту Новобахмутівка, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, підрозділами Сил оборони України відбито спроби штурму населеного пункту Новомайорське та наступу у напрямку на населений пункт Красногорівка. Противник успіху не мав, поніс значні втрати та відступив.

При цьому, на Таврійському напрямку противник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював інженерне обладнання позицій та проводив артилерійські обстріли окремих підрозділів Збройних Сил України. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення запасів.

"Ймовірно, окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури", - заявили у Генштабі.

Наразі силами оборони України проводяться заходи з оборони пунктів базування (морських портів) у Чорноморській операційній зоні.

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