На рахунок Міністерства соціальної політики для гуманітарних цілей загалом було перераховано понад 129,2 млн грн.

Станом на 8 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10,6 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема понад 3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн. Нині залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,9 млрд грн.

Що стосується рахунку для гуманітарних потреб, то станом на 8 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 129,2 млн грн в еквіваленті. Загалом майже 48 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Як повідомляв УНІАН, грошові допомоги, пільги та субсидії українці отримають, навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють.

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