Уряд ухвалив механізм для своєчасного нарахування та виплати людям грошових допомог, пільг та субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати через активні бойові дії.

Грошові допомоги, пільги та субсидії українці отримають, навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

"Окупанти сподіваються, що їх намагання влаштувати гуманітарну блокаду паралізують владу, змусять опустити руки, сказати, що ми не маємо можливості працювати і кинути людей. Можливо, вони судять по собі. Але в Україні такого не буде. Для нашого уряду соціальний захист кожної людини – це наш персональний фронт, і ми будемо битись на ньому за кожного! Тому не дочекаються, ми будемо знаходити нові і нові способи, як забезпечити підтримку людям", - заявила Лазебна.

Міністр підкреслила, що уряд ухвалив напрацьований Мінсоцполітики механізм для своєчасного нарахування та виплати людям грошових допомог, пільг та субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати в тих чи інших населених пунктах через активні бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансова система працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного стану. Перевиконання надходжень до держбюджету у лютому становить 24 млрд грн.

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