Що відбувається на міжбанку / фото УНІАН
Минулого тижня Національний банк України не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку.
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Про це повідомляє НВ, посилаючись на дані сайту регулятора.
Зазначається, що тижнем раніше НБУ продав на міжбанку 50 мільйонів доларів. До цього протягом більш ніж двох місяців він тільки купував валюту в резерви.
Всього з початку року НБУ продав $70 млн, а купив — $290,5 млн. чиста покупка становить $220,5 млн.
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