Такий нагляд дозволить забезпечити розкриття банками повної та достовірної інформації про фінансові послуги своїм клієнтам, щоб вони приймали виважені рішення.

Національний банк України визначив порядок нагляду за дотриманням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, затвердивши відповідне положення.

Як повідомила прес-служба регулятора, такий нагляд дозволить забезпечити розкриття банками повної та достовірної інформації про фінансові послуги своїм клієнтам, щоб вони приймали виважені рішення.

Читайте такожЗа рік прибуток банківської системи України впав на третину

Крім того, це забезпечить дотримання банками єдиних правил і вимог законодавства Про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу.

«У підсумку це стимулюватиме банки до більш відповідальної поведінки щодо споживачів, а також сприятиме захисту прав та інтересів споживачів», - сказано в повідомленні.

Документом визначено, що нагляд здійснюватиметься у формах безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок, а відповідальним буде профільний підрозділ Нацбанку - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

Згідно з повідомленням, НБУ насамперед перевірятиме ті банки, які мають більший ризик порушення прав споживачів фінансових послуг. Основними джерелами про можливі порушення будуть звернення споживачів фінансових послуг в НБУ, договори банків з клієнтами, інші документи, інформація на сайтах банків і в рекламі, дані з відкритих джерел, а також звітність установ.

"Також фахівці Національного банку при здійсненні нагляду мають право запитувати у банків додаткову інформацію, документи або письмові пояснення. Після цього регулятор буде оформляти результати дистанційного нагляду. У разі виявлення порушення фахівці Національного банку складатимуть довідку про це, а також нададуть рекомендації для їх усунення", - повідомила прес-служба.

Зазначається, що за порушення законодавства про захист прав споживачів фінпослуг регулятор накладатиме на посадових осіб банку адміністративні стягнення, застосовуватиме до банку штрафні санкції, а також має право застосовувати інші заходи впливу.

Стрес-тестування

Національний банк після обумовленої коронакризою перерви торік відновлює стрес-тестування банків і починає щорічну оцінку стійкості.

Що цьому передувало

17 березня 2020 року Нацбанк послабив ряд вимог до банків для підтримки в період карантину через коронавірус, зокрема, відстрочив проведення стрес-тестування банків і відклав проведення виїзних перевірок, але зазначив, що продовжить відстежувати показники фінансового сектора, включаючи ліквідність і якість кредитних портфелів.

26 березня 2020 року Національний банк України для підтримки фінансової системи в період обмежень у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 відстрочив вимогу дотримання банками буфера запасу (консервації) капіталу, який вони накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат у разі спаду економіки.

Національний банк України також затвердив порядок безвиїзного нагляду на регулярній основі за учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій