Стрес-тестування цього року проходитимуть 30 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи.

Національний банк після обумовленої коронакризою перерви торік відновлює стрес-тестування банків і починає щорічну оцінку стійкості.

Як повідомила прес-служба регулятора, оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2021 року. Вона передбачає оцінку якості активів для всіх банків і додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку банків.

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"Фокусом нинішньої оцінки стійкості буде стан активів банків після проходження ними гострої фази коронакризи. Особлива увага приділятиметься реструктуризованим кредитам і якості оцінки вартості нерухомого майна. Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 72 з 73 установ, що мають банківські ліцензії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, цього року проходитимуть 30 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи. За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та нормативу достатності капіталу.

Що цьому передувало

17 березня 2020 року Нацбанк послабив ряд вимог до банків для підтримки в період карантину через коронавірус, зокрема, відстрочив проведення стрес-тестування банків і відклав проведення виїзних перевірок, але зазначив, що продовжить відстежувати показники фінансового сектора, включаючи ліквідність і якість кредитних портфелів.

26 березня 2020 року Національний банк України для підтримки фінансової системи в період обмежень у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 відтермінував вимогу дотримання банками буфера запасу (консервації) капіталу, який вони накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат у разі спаду економіки.

Національний банк України також затвердив порядок безвиїзного нагляду на регулярній основі за учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

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Автор: Катерина Жирій