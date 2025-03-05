Зазначається, що загалом 3,4 мільйона українців отримають виплати.

В Україні досі не виплатили кошти за програмою "Національний кешбек" за грудень і січень. Українців запевнили, що ситуація під контролем.

Пресслужба "Дії" повідомила, що уряд уже виділив кошти і кешбек скоро перерахують. При цьому точної дати не вказали.

"Платежі опрацьовують, і 3,4 мільйона українців отримають 714 мільйонів гривень кешбеку за грудень і січень зовсім скоро", - йдеться в повідомленні.

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На що можна витратити кошти національного кешбеку:

комуналку;

донати;

військові облігації;

медицину;

освіту.

Національний кешбек в Україні - головні новини

У вересні 2024 року в Україні стартувала програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спеціальний рахунок.

3 лютого в Мінекономіки повідомили, що в січні 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку, а загальна сума накопичень за два місяці становить 850 мільйонів гривень.

Зазначається, що за п'ять місяців програма набрала обертів - кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за весь час українці накопичили майже 1,3 мільярда гривень кешбеку. Виплатити кошти обіцяли наприкінці лютого.

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