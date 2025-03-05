В Україні досі не виплатили кошти за програмою "Національний кешбек" за грудень і січень. Українців запевнили, що ситуація під контролем.
Пресслужба "Дії" повідомила, що уряд уже виділив кошти і кешбек скоро перерахують. При цьому точної дати не вказали.
"Платежі опрацьовують, і 3,4 мільйона українців отримають 714 мільйонів гривень кешбеку за грудень і січень зовсім скоро", - йдеться в повідомленні.
На що можна витратити кошти національного кешбеку:
- комуналку;
- донати;
- військові облігації;
- медицину;
- освіту.
Національний кешбек в Україні - головні новини
У вересні 2024 року в Україні стартувала програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спеціальний рахунок.
3 лютого в Мінекономіки повідомили, що в січні 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку, а загальна сума накопичень за два місяці становить 850 мільйонів гривень.
Зазначається, що за п'ять місяців програма набрала обертів - кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за весь час українці накопичили майже 1,3 мільярда гривень кешбеку. Виплатити кошти обіцяли наприкінці лютого.