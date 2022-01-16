Прислухаючись до рекомендацій експертів ринку пам'ятайте, що курс криптовалюта дуже нестабільний. Неможливо точно прогнозувати його зростання або падіння.

Один з найвідоміших криптовалютних трейдерів Остін Арнольд, який має на ютубі більше мільйона підписників, поділився своїм ТОП'ом цифрових валют, які можуть найближчим часом показати велике зростання вартості.

Якщо розглядати найперспективніші криптовалюти для інвестування у 2022 році, то аналітик виділяє три фундаментальних проєктів: Ethereum, Tezos (XTZ) і Elrond (EGLD).

Ethereum

Причина впевненості у зміцненні "ефіру" – поступове оновлення альткоїна і його перехід на нову модель захисту Proof of Stake (POS). Якщо все піде за планом, то вже до кінця року ціна ETH може вирости до $30 000.

У січні один з творців Ethereum і наймолодший криптоміліардер світу Віталік Бутерін заявив, що повна реалізація дорожньої карти альткоїна займе близько 6 років. В цей час проєкт реалізовано на 50%. У планах на цей рік – "підгін" показника до 80%, наголосив розробник

16 січня Ethereum торгується по $3,3 тис. За місяць альткоїн подешевшав на 15%, а його капіталізація знизилася до $391 млрд. На початку листопада 2021 року криптовалюта оновила історичний максимум вище $4,8 тис. З того моменту її вартість впала на 33%.

Tezos

Раніше цього тижня легендарна торгова марка Gap випустила власні NFT-токени на блокчейні Tezos, нагадав Арнольд. За його словами, інші великі корпорації також виявляють ентузіазм до платформи, тому варто додати цей альткоїн в замітки.Читайте такожНад біткіном навис "хрест смерті": що відбувається з головною криптовалютою світу

16 січня Tezos торгується по $4,3. З початку 2022 альткоїн подешевшав на 9%, а його капіталізація знизилася до $3,7 млрд. У жовтні минулого року криптовалюта оновила історичний максимум вище $9,1. З того моменту ціна токена впала на 53%.

Tezos – це багатофункціональна децентралізована блокчейн-платформа з підтримкою смартконтрактів і можливістю створення токенів і децентралізованих додатків.

Elrond

Трейдер також зазначив, що для нього серйозний інтерес представляє корпоративна блокчейн-платформа Elrond, яка може принести своїм інвесторам величезний прибуток в щоякнайближчий час. На висхідний потенціал криптовалюти вказує покупка його батьками-засновниками португальської цифрової компанії Utrust, яка відразу після закриття угоди поспішила інтегрувати Elrond у свою екосистему.

В останні хвилини торгової п'ятниці Elrond переступив важливу з психологічної дочки зору 200-доларову позначку. У листопаді минулого року криптовалюта оновила максимум вище $545. З того моменту вартість токена впала на 63%.

Блокчейн-платформа Elrond являє собою високошвидкісну і масштабовану блокчейн-мережу, щоб зробити Інтернет-економіку доступною для всіх. Основна мета проєкту – створення нової і доступної цифрової економіки без будь-яких обмежень.

Нижче наведено оригінал міркувань Арнольда англійською мовою:

Раніше УНІАН вже писав, що ринок криптовалют переживає найгірший початок року у своїй історії, втрачаючи за перші 2 тижні з початку року капіталізацію, рівну ВВП Фінляндії. Втім, не все так погано на ринку – деякі токени змогли значно подорожчати за останній тиждень.

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