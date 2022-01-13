Попри падіння крипторинку, кілька альткоїнів стали дуже популярними.

Ринок криптовалют переживає найгірший початок року у своїй історії, втрачаючи за перші 2 тижні з початку року капіталізацію, рівну ВВП Фінляндії.

Втім, не все так кепсько на ринку. Як повідомляє РБК крипто, деякі токени змогли значно подорожчати за останній тиждень. Істотно зросла ціна Ninneko (NINO), Vidulum (VDL) і Solid Protocol (SOLID).

Ninneko

Попри падіння крипторинку, ціна токена Ninneko виросла на 280%. 13 січня альткоїн торгується по $0,22. Криптовалюта оновила історичний максимум вище $0,82 в кінці листопада минулого року. Зазначається, що з того часу її вартість знизилася на 72%.

Ninneko – це рольова NFT-гра в мережі Binance Smart Chain (BSC), в якій гравці можуть отримувати незамінні токени.

Vidulum

За останній місяць вартість токена Vidulum збільшилась на 1167%. Після обвалом біткоїна криптовалюта оновила історичний максимум вище $0,79. Сьогодні вона торгується на рівні 0,61 дол. (зниження на 22% від максимуму).

Vidulum – це як застосунок, так і криптовалюта, де користувачі можуть керувати своїми закритими ключами через вебгаманець з декількома активами.

Solid Protocol

Також варто відзначити, що велику популярність придбав токен Solid Protocol – за тиждень він виріс майже на 700%. 12 січня альткоїн торгується по $0,007. В кінці грудня 2021 криптовалюта встановила історичний максимум вище $0,034. З того моменту її вартість знизилася на 79%.

Solid Protocol – це екосистема для торгівлі та обміну криптовалютою, побудована на базі блокчейна Solana. П'ята за величиною криптовалюта вважається одним з ключових конкурентів Ethereum.

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Аналітики також назвали, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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