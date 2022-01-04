Аналітик вважає, що найбільше зростання в наступні 12 місяців покажуть токени Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink і Aave

Один з найвідоміших криптовалютних трейдерів Остін Арнольд, який має на ютубі більше мільйона підписників, виділив кілька токенів, які можуть "вистрілити" в наступному році.

Він перерахував шість проєктів.

За його словами, імпульс зростання, який спостерігався 2021 році, продовжиться в наступні 12 місяців і відкриває список платформа смарт-контрактів Solana (SOL), яка позиціюється як конкурент Ethereum.

На думку Арнольда, зростанню Solana частково сприятиме гаманець Phantom, який вже налічує понад 10 млн користувачів. Також варто зауважити, що цей токен пропонує швидші і дешевші транзакції, що на тлі "перезавантаженості" ефіру зіграє йому на руку.

Далі в списку йде блокчейн Polkadot (DOT), вартість якого зросла на 191% за минулі 12 місяців. У найближчий рік токен продовжить активне зростання. Аналітик стверджує, що на це вказує запуск першого аукціону парачейнів в мережі альткоїна, який відбувся в кінці 2021 року,

Третім йде PoS-блокчейн Cardano (ADA), тогорічний найактивніший проєкт з позиції розробки. До такого висновку дійшли аналітики компанії Santiment. Експерт упевнений, що це дозволить альткоїну істотно подорожчати в найближчій перспективі.

Polygon (MATIC) – теж у списку найперспективніших криптовалют 2022. Вибухове зростання токена у 2021 році призведе до подальшого прогресу в цьому році, впевнений криптотрейдер. Його капіталізація – $17,1 млрд, а курс сьогодні – $2,5. Варто зауважити, що мережа цього альткоїна працює на основі алгоритму Proof-of-Stake, операції проходять дуже швидко, але ось комісію майнери отримують менше, ніж в Ethereum.

Наступним йде платформа оракулів Chainlink (LINK) і трейдер вважає, що у 2022 році очікування інвесторів, які протягом усього 2021 року вкладали кошти в цей токен, виправдаються в поточному році. За його словами, минулого року альткоїн не встиг продемонструвати блискавичного зростання, проте монета зберігає потенціал для оновлення історичного максимуму.

Топ перспективних криптовалют 2022 року замикає DeFi-альткоін Aave зі зростанням в 182% протягом 2021 року і максимальним цінником в $661. Наразі вона порядком просіла – до $2761, але криптоаналітик впевнений, що за просіданням піде зростання. Раніше автори токена оголосили про плани створення мобільного гаманця, що в перспективі сприятиме його подорожчанню.

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Раніше інший відомий кріптотрейдер Ніколас Мертен розповів, в яку криптовалюту вигідно вкластися у 2022 році. Новими фаворитами трейдерів, за його словами, стануть токени, які створюють або використовують в метавселенних, тому краще стежити за індексом Metaverse Index (MVI) – вже кілька місяців він демонструє вищу рентабельність, ніж той же Ethereum.

Згадувалося також, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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