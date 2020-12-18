НБУ купив на міжбанківському ринку майже $300 мільйонів / REUTERS
Національний банк України поточного тижня - з 14 по 18 грудня - купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 мільйона доларів.
Читайте такожНазвано найкращу основну валюту світу цього рокуЗгідно з даними, опублікованим на сайті регулятора, цього тижня НБУ не проводив інтервенцій з продажу валюти.
З початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 1,13 мільярда доларів.
Що цьому передувало
- Національний банк України на понеділок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 гривні/доларів, тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
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