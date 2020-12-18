НБУ купив на міжбанківському ринку майже $300 мільйонів / REUTERS

Національний банк України поточного тижня - з 14 по 18 грудня - купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 мільйона доларів.

Читайте такожНазвано найкращу основну валюту світу цього рокуЗгідно з даними, опублікованим на сайті регулятора, цього тижня НБУ не проводив інтервенцій з продажу валюти.

З початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 1,13 мільярда доларів.

Що цьому передувало

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Автор: Катерина Жирій