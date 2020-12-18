Цього тижня НБУ не проводив інтервенцій з продажу валюти.

Національний банк України поточного тижня - з 14 по 18 грудня - купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 мільйона доларів.

Читайте такожНазвано найкращу основну валюту світу цього рокуЗгідно з даними, опублікованим на сайті регулятора, цього тижня НБУ не проводив інтервенцій з продажу валюти.

З початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 1,13 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 гривні/доларів, тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій