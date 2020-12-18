Курс долара зріс до 27,83 гривні, а курс євро - до 34,10 гривні.

Національний банк України на понеділок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожНазвано найкращу основну валюту світу цього рокуЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 34,10 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2782,8 (18 грудня – 2781,84)

100 EUR – 3410,18 (18 грудня – 3407,89)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,89/27,91 гривні/долар, до євро – на рівні 34,17/34,20 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 18 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,82 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій