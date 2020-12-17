Мова йде про оподаткування сільського господарства, яке зараз перебувають в тіні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2021 році парламент прийме ряд нових ініціатив щодо податків.

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Про це повідомляє "Сегодня.uа".

"Ми будемо обов'язково боротися з "тінню" у всіх її проявах, у всіх сферах, і на це будуть спрямовані наші нові законодавчі ініціативи", – повідомив нардеп.

Зокрема, Гетманцев відзначив так званий податок на поставлений дохід. Йдеться про оподаткування сільського господарства, яке зараз знаходиться в тіні. Цей законопроект вже знаходиться в залі, очікує прийняття.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів прокоментував так званий податок на Google.

"Ми просто коригуємо чинну систему стягування податків, щоб змусити транснаціональні корпорації платити податки в Україні. Зараз за рекламу в Інтернеті податки чомусь не беруться. А за борд на вулиці – беруться", - резюмував Гетманцев.

Що цьому передувало

В Україні стали активніше збирати податки, зокрема, темпи зростання сукупних податкових надходжень, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), цього року, згідно з оперативними даними, склали 10,7%.

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Автор: УНІАН