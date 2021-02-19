Економісти прогнозують, що зростання китайської економіки сповільниться, і якщо Пекін і здобуде економічну першість, то не на довго.

Економіка Китаю, швидше за все, навіть в 2050 році буде другою найбільшою у світі. А першість лишиться в руках США.

Новий прогноз британської компанії Capital Economics суперечить поширеним уявленням про те, що Китай от-от стане найбільшою економікою світу й на довго залишить собі цей титул, - пише Newsweek.

Читайте такожFinancial Times: Країни з найвищим ВВП у світі не такі вже й багаті, як здаєтьсяНатомість, економісти компанії прогнозують, що економічний вплив Пекіну не буде зростати стабільно у відношенні до США. Причиною стане скорочення робочої сили більш ніж на 0,5% на рік до 2030-го. Тим часом, робоча сила США буде розширюватися впродовж наступних 30 років завдяки імміграції, а також вищій народжуваності, ніж в Китаї.

"Найбільш вірогідний сценарій - це сповільнення зростання продуктивності й скорочення робочої сили, які не дозволять Китаю випередити США", - йдеться в аналізі компанії.

У Capital Economics вважають, що темп економічної конвергенції між країнами залежить від того, що станеться з продуктивністю, а також від інфляції й обмінного курсу. Економісти компанії вважають, що Китай не зможе відібрати у США економічну першість до середини 2030-х, "а можливо й взагалі ніколи".

"Якщо це навіть станеться, Китаю буде важко утриматися на першому місці", - йдеться у прогнозі компанії. Хоча ефективність китайських працівників може почати швидше зростати, ніж у США, після 2030 року. А розрив між доходами країн стане дуже вузьким, однак все одно збережеться.

Читайте такожКоронавірус не перешкода: економіка Китаю повернулася до зростанняГоловний економіст Capital Economics з питань Азії Марк Вільямсон сказав, що головна причина сповільнення зростання економіки Китаю - це відмова лідера країни Си Цзиньпіна від зусиль, націлених на побудови відкритої економіки.

"Державний контроль над економікою - це один з аспектів переконань Си Цзиньпіна, який вірить, що Компартія повинна домінувати у всіх аспектах китайського суспільства", - пояснив він.

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Переклад: Лесь Димань