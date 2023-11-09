Курс найвідомішої криптовалюти наразі є найвищим з травня минулого року.

Біткоїн зріс до майже 37 тисяч доларів, що є найвищим показником за останні 1,5 року, оскільки очікування схвалення біржових фондів для інвестування в найбільший криптотокен ETF посилилися.

Як повідомляє Bloomberg, біткоїн зріс на 3,6% до 36 856 доларів, що є найвищим рівнем з травня 2022 року. Менші токени Ether зросли на 2,2%, тоді як Solana виросла на 3,2%.

Комісія з цінних паперів і бірж США має щонайменше вісім днів, щоб видати накази про схвалення відкриття спотових криптовалютних ETF - біржових фондів, ціна яких буде прив'язана до біткоїна.

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"Навіть якщо схвалення не надійде цього місяця, ми все одно вважаємо, що є 90% шансів схвалення до 10 січня", - вважають аналітики Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт та Ерік Балчунас.

Оптимізм щодо потенційного схвалення регулятором після більш ніж десяти років обговорення зміцнив курс токена більш ніж на 120% цього року.

Ринок криптовалют – останні новини

Наприкінці жовтня 2023 року курс біткоїна піднявся вище $35 000, що стало найвищим його показником майже за півтора року. Тоді біткоїн підскочив на 10%, що поширилося на ширший криптовалютний ринок і пов’язані з ним акції.

3 листопада стало відомо, що присяжні федерального суду Манхеттена визнали засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда винним у масштабному шахрайстві, яке призвело до краху його біржі. За версією прокуратури, Бенкман-Фрід вкрав вісім мільярдів доларів у своїх клієнтів. За законом йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді 110 років тюремного ув'язнення.

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