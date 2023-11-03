За версією прокуратури, засновник криптобіржі FTX вкрав вісім мільярдів доларів його клієнтів.

Присяжні федерального суду Манхеттена визнали засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда винним у масштабному шахрайстві, яке призвело до краху його біржі.

Як повідомляє Reuters, за версією прокуратури, Бенкман-Фрід вкрав вісім мільярдів доларів клієнтів його криптобіржі. Його визнали винним за всіма сімома пунктами звинувачення.

Зазначається, що окружний суддя США Льюїс Каплан призначив вирок Бенкману-Фріду на 28 березня 2024 року. Йому може загрожувати десять років в'язниці.

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Захисник звинуваченого Марк Коен сказав у своїй заяві, що він "розчарований", але поважає рішення присяжних. За його словами, його клієнт наполягає на своїй невинуватості і продовжуватиме боротьбу з висунутими проти нього звинуваченнями.

У березні наступного року Бенкман-Фрід постане перед судом за другою групою звинувачень, висунутих прокуратурою на початку цього року, включно з імовірним підкупом іноземних держав і банківським шахрайством.

Банкрутство криптовалютної біржі FTX - що відомо

Сем Бенкман-Фрід – американський колишній мільярдер та засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX. На піку свого процвітання в 2021 році FTX була однією з найбільших криптобірж світу. Однак у листопаді 2022 року вона збанкрутувала, і статки Бенкмана-Фріда протягом кількох днів зникли. У грудні того ж року бізнесмен був заарештований на Багамських островах; влада США пред'явила йому звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей. За законом йому загрожує максимальне покарання у вигляді 110 років тюремного ув'язнення.

Наприкінці минулого року, через кілька годин після того, як FTX оголосила про банкрутство, з криптобіржі були викрадені токени на суму близько 372 млн доларів. Тоді ж влада Багамських островів заарештувала активи цієї криптобіржі на понад 3,5 млрд доларів через ризики зникнення коштів.

У жовтні 2023 року повідомлялося, що Бенкман-Фрід розглядав можливість заплатити колишньому президенту США Дональду Трампу, щоб той не балотувався на переобрання у 2020 році. Ціна за неучасть у виборах для Трампа могла становити 5 мільярдів доларів.

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