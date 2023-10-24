Новий курс біткоїна досяг найвищого показника з травня минулого року.

Курс біткоїна піднявся вище $35 000, що є найвищим показником майже за півтора року. Як повідомляє агентство Reuters, 23 жовтня, в понеділок, біткоїн підскочив на 10%, що поширилося на ширший криптовалютний ринок і пов’язані з ним акції.

Зазначається, що востаннє вартість біткоїна перевищувала $35 000 7 травня 2022 року. При цьому інші криптовалюти, зокрема, друга за величиною криптовалюта Ethereum, також зросла до свого максимуму з серпня. Вартість "ефіру" перевищила 1 800 доларів.

Як пояснює Bloomberg, причина нинішнього зростання полягає в можливому затвердженні найближчими тижнями у США відкриття спотових криптовалютних ETF – інвестиційного інструменту, який прив'язаний до ціни біткоїна. Прихильники цифрових активів стверджують, що ETF розширить впровадження криптовалюти.

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Другою причиною є рішення федерального апеляційного суду США на користь американської компанії з управління цифровими валютними активами Grayscale Investments щодо перетворення трастового біткоїн-фонду Grayscale у спотовий ETF попри заперечення Комісії з цінних паперів і бірж США.

Комісія з цінних паперів досі не дозволяла ETF, які інвестують безпосередньо в біткоїн, посилаючись на такі ризики, як шахрайство та маніпуляції на базовому ринку. Рішення суду та шквал заявок від інвестиційних важковаговиків на відкриття спотових ETF викликали припущення, що агентство пом’якшить свою позицію.

Ціна біткоїна – останні новини

З приходом 2022 року відбувся крах усіх основних діджитал-активів. Втім, експерти криптоіндустрії називають 2023 рік "роком відновлення" для біткоїна. Зокрема, якщо 1 січня біткоїн коштував $16,5 тис., то станом на сьогодні він вже піднявся вище $35 000.

14 квітня цього року ціна біткоїна вперше з початку літа 2022 року досягнула позначки в понад $30 тис. За березень BTC додав майже третину від своєї вартості, а з початку 2023 року – більш ніж на 80%.

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